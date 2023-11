VIDÉO - L'Australienne Laura Enever s'empare du record féminin de la plus haute vague jamais surfée sans jet-ski

Sur une vidéo publiée par la World Surf League (voir ci-dessus), on peut voir Laura Enever se positionner à la rame puis glisser jusqu'à la base du géant vêtu d'un bleu éclatant, avant d'être enveloppée par un énorme nuage d'écume. "Quand la vague est arrivée, j'étais à l'endroit idéal", a savouré Laura Enever, interrogée par le quotidien australien Sydney Morning Herald.

"Je me suis retournée et j'ai juste eu à donner quelques coups de rame, c'était comme si la vague me prenait avec elle", a raconté la surfeuse, originaire de North Narrabeen, une banlieue nord de Sydney. "J'ai su qu'elle était grosse quand j'ai ramé dessus, mais ce n'est que quand j'ai regardé sa face (le mur formé par la vague du sommet à sa base, ndlr) que je me suis dit : c'est une longue descente, c'est la plus grosse vague que tu aies jamais attrapée. (...) J'étais trop contente, il n'existe rien de tel."