VIDÉO - Tempête chez les Bleues : la fronde contre Corinne Diacre

Cette crise qui tombe au plus mal, à seulement cinq mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour Candice Prévost, ancienne attaquante internationale, cela n'a pourtant rien de surprenant : les joueuses "allaient en sélection la boule au ventre" a-t-elle expliqué sur TF1. La Fédération Française de Football a réagi à la cascade de départs via un communiqué de presse, rappelant qu'"aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France".

Or l'institution elle-même est dans la tourmente : le président de la FFF, Noël le Graët, est déjà en retrait à la suite de plusieurs scandales, et sa démission paraît désormais inéluctable. Il est celui qui avait nommé Corinne Diacre en 2017, et l'avait soutenue sans condition lors de chaque crise depuis. Le comité exécutif doit se réunir ce mardi sur son avenir, et celui de la sélectionneuse devrait aussi être étudié.