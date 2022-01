Open d'Australie : le jour de gloire d'Alizé Cornet, enfin en quarts de finale d'un Grand Chelem

"C'est incroyable. Cette bataille que j'ai eue avec Simona aujourd'hui et la chaleur. Après 30 minutes de match, on était toutes les deux déjà cuites, mais on a continué à se battre toutes les deux", a avoué Alizé Cornet, qui a breaké par trois fois, concluant le premier set 6-4 sur une double faute de la Roumaine. En plein été australien, la température de l'air était de 33°C, mais elle était nettement supérieure dans le four de la Rod Laver Arena.

Au point où la 61e joueuse mondiale a traversé un gros passage à vide dans le deuxième set, concédant 16 jeux d'affilée qui ont permis à la Roumaine de revenir à une manche partout. "J'ai arrêté de réfléchir après 30 minutes de jeu. Je n'y voyais plus clair, mes mains tremblaient, mais j'ai vu qu'elle (Simona Halep) n'allait pas mieux", a raconté la Française. Malgré ce coup de mou, l'intense et suffoquant bras de fer a dépassé les 2h33 de jeu.