Open d'Australie : le père de Novak Djokovic fait profil bas après une polémique pro-Russie

Cette attitude provocatrice a été très décriée. "Je ne sais pas, je ne comprends pas, cela fait vraiment mal et je ne comprends pas comment cela peut être possible", a pesté la joueuse ukrainienne Marta Kostyuk, battue en demi-finale. "Ce genre de choses ne peut pas rester dans l'ombre. C'est très contrariant". Retiré des courts, son compatriote Alex Dolgopolov, qui participe à la défense de l'Ukraine, a qualifié sur Twitter le comportement de Djokovic père d'"absolument dégoûtant". "Lors du dernier Open, on n'a parlé que de Djokovic", a rappelé l'ambassadeur d'Ukraine à Canberra, Vasyl Myroshnychenko, en référence à son expulsion faute d'être vacciné contre le Covid. "Maintenant on ne parle que de drapeaux russes et de Djokovic aussi".