Open d'Australie : le père de Novak Djokovic filmé avec un drapeau pro-russe à l'effigie de Poutine

La Fédération australienne a réagi en annonçant que les personnes, qui avaient "exhibé des drapeaux et symboles inappropriés et menacé les gardes de sécurité" à Melbourne Park, ont été chassées par la police. Suite à un incident survenu en tribunes, au premier jour de l'Open d'Australie, lors du match entre l'Ukrainienne Kateryna Baindl et la Russe Kamilla Rakhimova, les organisateurs ont interdit à l'intérieur du complexe sportif tous les drapeaux russes et biélorusses, ainsi que les vêtements marqués avec le symbole "Z", signe d'allégeance à la guerre menée par le Kremlin et emblème d'un patriotisme russe exacerbé.