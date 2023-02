VIDÉO - À la découverte du "wingsnow", une voile pour survoler les pistes de ski

Sa voile de six mètres carrés se cache dans son sac à dos et prend forme en moins de cinq minutes grâce à une pompe. "C'est pratique", explique David Expert dans le reportage en tête de cet article, "on peut bien aller se balader en montagne avec, avec des skis de rando et on sort la voile quand on arrive au sommet".

Habituellement, cette voile est utilisée sur la mer ou dans les lacs. Ce snowboardeur l'a détournée pour dévaler les pistes, à plus de 70 km/h. "Avoir quelques secondes de suspension dans l'air, comme si j'étais accroché au plafond, grâce aux poignées de l'aile, c'est des montées d'adrénaline comme je n'en avais pas eu depuis longtemps", assure-t-il. Mais avant d'en arriver là, les chutes ont été nombreuses.