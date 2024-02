Mondiaux de biathlon : le relais féminin en or, une victoire historique pour la France

Les Françaises ont remporté le relais féminin pour la première fois de leur histoire, samedi lors des Mondiaux de biathlon en République Tchèque. Une performance qui conforte la première place de l'équipe de France au classement des médailles.

Une première à jamais gravée dans les mémoires. Grandes favorites au départ, les biathlètes françaises ont tenu leur rang en s'imposant lors du relais féminin ce samedi 17 février aux Mondiaux de Nove Mesto, en République Tchèque. Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon l'ont emporté avec 38 secondes d'avance sur la Suède et 1 min 14 sur l'Allemagne.

Avec deux victoires lors des relais mixte et mixte simple, puis une médaille de bronze glanée par le relais masculin quelques heures plus tard ce samedi, la France réalise un quasi sans faute dans les épreuves par équipes. Avant les deux mass starts de dimanche, l'équipe tricolore compte dix médailles, dont cinq en or, et peut viser le record d'Oslo en 2016 (onze médailles dont six en or), confortant la première place des Bleus au classement des médailles.