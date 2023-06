VIDÉO - "C’est ouf !" : les premiers pas aux États-Unis du prodige français Victor Wembanyama

Entouré de ses parents, sa sœur et son frère, le jeune homme de 19 ans vise désormais haut : devenir l’un des meilleurs de la NBA. "Même si je m’y attendais, ça restait imaginaire. Mais maintenant que c’est arrivé, je réalise que je suis un joueur NBA. C’est ouf", témoigne Victor Wembanyama auprès du 20H de TF1. "On s’est vu direct après. Moi je me suis mis à pleurer. Après, quand il nous a rejoints, vous savez, la famille, c’est très proche", ajoute Oscar Wembanyama, son frère.

Dès son passage sur le tapis rouge, caméras et appareils photos n’ont d’yeux que pour lui. Les supporters ont parfois fait des milliers de kilomètres pour assister au début d’une histoire qui promet d’être belle. "On est fiers qu’il soit Français et je ne sais même pas si on se rend compte de la chance qu’on a. C’est vraiment exceptionnel", affirme un fan du joueur. "Il pourrait bien devenir le meilleur basketteur du monde, de l’Histoire même", poursuit une jeune fille.