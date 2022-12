VIDÉO - "C'est tout sauf un hasard !" : à Rabat, les supporters marocains attendent les Bleus de pied ferme

"Non, non, cette fois, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que le foot. On va jouer et on va gagner", le rabroue en riant un autre, qui porte toujours une casquette et une écharpe aux couleurs du Maroc. Depuis ce dimanche matin, les exploits des Lions de l'Atlas à Doha, au Qatar, passent en boucle à la télévision, y compris dans la boutique d'un buraliste : "Là, c'est la joie des joueurs dans les vestiaires", décrit-il, les yeux rivés sur l'écran installé juste au-dessus de sa caisse. Ce Marocain rêvait d'une demi-finale France-Maroc, il est finalement exaucé. "Même Deschamps l'a dit, c'est tout sauf un hasard", sourit-il. "Pour mercredi, il faut que le Maroc se prépare bien."

La demi-finale est attendue de pied ferme depuis samedi soir à Rabat, depuis cette nuit blanche de fête pour les supporters, et cette marée noire dans les rues de la capitale, où des centaines de Marocains ont déferlé. Dans la liesse générale, toutes les générations rassemblées ont scandé fièrement l'hymne marocain, sous le crépitement des feux d'artifice qui se croisaient dans le ciel. Le Maroc venait de se défaire du Portugal, pourtant archi-favori, après avoir successivement vaincu la Belgique, le Canada et l'Espagne. Les Lions de l'Atlas avaient ouvert leur campagne par un match nul contre la Croatie, elle aussi qualifiée pour l'autre demi-finale, face au Brésil. Une trajectoire héroïque, qui donne une immense confiance pour la suite.