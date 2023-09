VIDÉO - Chandelle, cuillère, cocotte... parlez-vous rugby ?

Le ballon ovale, dans la poésie de ses trajectoires imprévisibles et de ses rebonds capricieux cultive sur la pelouse tout un langage. Pour les profanes, en ouvrir un en douceur ce dictionnaire avec la "chandelle" : coup de pied en l'air, pas vraiment vers le septième ciel, ni pour un dîner en amoureux, même si cela finit souvent par des embrassades sincères, quoique rugueuses.

"Tout le monde parle le même langage quand on vient au rugby, c'est ça qui est beau", sourit un supporter dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Pour se mettre cette langue dans la bouche, on parlera de "cuillère" quand d'un coup de main, on fait tomber in extremis le porteur du ballon. On filera à la métaphore culinaire avec une action qui, pourtant, n'a rien d'une sucrerie : "le caramel".