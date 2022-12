Avant la rencontre choc entre la France et les Lions de l'Atlas : la ferveur au Maroc

Et en ce jour presque sacré, les clients auront quelques avantages. "On ne paie rien, consommation gratuite. Tout ça, c'est pour notre pays, le Maroc. Vive le Maroc et demain, inch'Allah, on va gagner", assure un restaurateur. Dans les bars, il n’y a plus aucune table disponible ou presque. Youssef a dû refuser des clients. "C'est complet, il n'y a pas de places libres, ce sera la fête avec le DJ", dit-il.

L'engouement est tel que pour cette demi-finale, la compagnie aérienne nationale a décidé d'affréter 30 avions supplémentaires en direction du Qatar. Résultat, ce mardi matin à Rabat, des centaines de personnes attendaient leur tour dans les agences de voyage. Certains y ont même passé la nuit. "Je suis arrivé vers 2 h, 2h15 et là, j'espère avoir un billet", raconte un jeune homme. Quand un autre admet qu'il est "prêt à mettre 2000 euros". "J'ai envie d'y aller. C'est historique ce qui se passe", assure-t-il.