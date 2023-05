VIDÉO - À Montgesty, dans le Lot, l'enfant du pays s'appelle... Fabien Galthié

Il y a 334 habitants à Montgesty (Lot), et ce jour-là, une bonne partie est présente pour le retour de l'enfant du pays. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, achève un stage de travail avec son staff, et il n'est pas venu ici par hasard. "On trouve ici le calme, la sérénité pour bien travailler de manière collective", explique-t-il.