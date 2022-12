VIDÉO - "Écrire l'Histoire pour l'Afrique" : revivez les moments de liesse après l'exploit du Maroc

S'étaient-ils vraiment préparés à vivre de telles émotions, à partager la première qualification d'un pays africain en demi-finale d'une Coupe du monde ? Joueurs comme supporters ont commencé à y croire vraiment après le but de Youssef En-Nesyri. Après cela, la défense de fer du Maroc a repoussé les vagues portugaises, les unes après les autres, comme elle a su le faire contre chacun de ses adversaires depuis le début de la compétition, n'encaissant qu'un but contre le Canada.

Au coup de sifflet final, la liesse a saisi l'immense fan zone de Doha, les cafés et les rues de Rabat, comme les Champs-Élysées à Paris. "On est fier d'être marocains, ils ont levé le drapeau du Maroc", salue une jeune femme dans le reportage de TF1 en tête d'article, tandis qu'une autre savoure "la joie et le bonheur".