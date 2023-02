VIDÉO - "Un manège puissance dix" : en immersion avec le champion du monde français de voltige aérienne

Serait-ce un avion devenu incontrôlable ou touché par le feu ennemi ? Que nenni. Il s'agit là d'un Extra 330, l'un des appareils de l'Équipe de voltige de l'Armée de l'air. À son bord, le capitaine Florent, imperturbable, qui finit par se poser après 20 minutes de cabrioles. Et de sensations fortes. "C'est un manège puissance dix", assure-t-il au micro de TF1 dans le reportage en tête de cet article. "On se dit qu'on est content d'y aller, mais on est aussi content quand ça s'arrête !"

Aujourd'hui âgé de 34 ans, le benjamin de l'unité est devenu champion du monde de la discipline l'été dernier. La suite logique d'une passion de jeunesse, lui qui a construit son premier avion de ses propres mains. Mais aussi d'une audace sans limites.