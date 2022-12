VIDÉO - Équipe de France : les hommes de l'ombre qui épaulent Didier Deschamps

En coulisses ou sur le terrain, ils forment le premier cercle autour de Didier Deschamps. Parmi les trois hommes de confiance du patron des Bleus, Guy Stéphan, 66 ans, est bien plus qu'un entraîneur adjoint : c'est un fidèle complice depuis treize ans. "C'est quelqu'un qui a une expérience du haut niveau, qui n'est pas toujours là pour me dire 'oui, oui'", commente lui-même le sélectionneur dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.

Auprès des joueurs, Didier Deschamps incarne l'autorité, tandis que Guy Stéphan, lui, dégage une forme de souplesse. Deux personnages complémentaires, devenus de vrais alter ego au fil des années. "On n'a pas besoin de se parler, ou échanger, c'est assez rapide" pour se comprendre, salue l'adjoint du sélectionneur français. Toutefois, "il peut arriver que l'on ne soit pas toujours sur la même longueur d'ondes, alors j'argumente et ensuite, in fine, c'est bien sûr Didier qui prend la décision", explique-t-il.