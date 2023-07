VIDÉO - Faire du vélo sur l'eau : la révolution du "foil", star annoncée de l'été

Cette machine n'a pas de moteur, ce sont ses ailes en carbone (le foil) qui accélèrent sa propulsion, créant cette sensation de "voler" au-dessus de l'eau. Dans les sports nautiques, les foils se déclinent sur toutes sortes d'engins. Une école de surf de Leucate (Aude) en propose tout un rayon, pour satisfaire des clients toujours plus nombreux. "Windfoil, foil électrique, pumping-foil, kite-foil", nous énumère son propriétaire : le nouveau procédé s'adapte à tout.

Le nombre des pratiquants explose, un phénomène qui pourrait s'amplifier cet été. Plus rapides, plus stables, ces planches munies de pales modernisent les sports de glisse. Et les sensations sont sans équivalent, confirment des sportifs nautiques aguerris. En cinq ans à peine, le foil a conquis le monde entier et a bousculé tout un marché.