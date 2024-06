Kylian Mbappé doit signer ce lundi pour cinq ans au Real Madrid, après sept saisons passées au PSG. L'attaquant vedette s'installera prochainement dans le quartier de "La Finca", prisé des footballeurs et des célébrités. Sans autorisation, impossible d'accéder à cette zone ultra-sécurisée.

C'est un quartier résidentiel aux pavillons pas comme les autres. À Madrid, "La Finca" est connu de tous les habitants comme la zone accueillant les logements des stars. Le couple espagnol star d'Hollywood, Javier Bardem et Penélope Cruz, y a notamment vécu. Des acteurs, mais aussi les footballeurs des deux grands clubs de la ville, le Real et l'Atlético. Kylian Mbappé, qui, selon L'Équipe, devrait signer ce lundi 3 juin pour cinq ans avec l'équipe tout juste victorieuse de la Ligue des champions 2023/2024, y habitera aussi. L'attaquant vedette des Bleus vient d'acheter une maison dans cette zone ultra-sécurisée, pour la modique somme de 11 millions d'euros.

Lecteur de plaques d'immatriculation et vigiles de sécurité

Son nouveau manoir n'est autre que l'ancienne demeure de l'ex-international gallois des Merengues, Gareth Bale. Une maison de 1200 mètres carrés, qui comprend sept chambres, avec piscine et jacuzzi, green de golf et terrain de foot. Kylian Mbappé pourra aussi profiter du soleil madrilène grâce à un jardin de 3000 mètres carrés. S'il sera voisin de certains de ses coéquipiers, d'anciennes gloires du Real ont également peuplé le quartier, comme Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Karim Benzema... "Il y a beaucoup de footballeurs par ici", confirme une passante croisée par l'équipe du 20H de TF1 dans le reportage à retrouver en tête de cet article. "On en croise de temps en temps dans les bars", ajoute une de ses amies.

Outre cet aspect historique, "La Finca", située à trente minutes à l'ouest du centre-ville de Madrid en train de banlieue, offre aussi une sécurité hors normes à ses riches résidents. "C'est une zone très sûre, très surveillée : j'imagine que ça aussi a convaincu Mbappé", soutient un autre promeneur. Le quartier a été bâti comme une véritable forteresse. Des caméras de vidéosurveillance sont installées dans toutes les allées pour repérer d'éventuelles intrusions. Les véhicules sont contrôlés via leur plaque d'immatriculation avant de pouvoir pénétrer dans la zone, dont l'accès est protégé par des vigiles 24 heures sur 24.

Parcours de golf 18 trous et restaurants gastronomiques

Seuls les propriétaires et leurs invités ont le droit de franchir les barrières. Nos journalistes ont d'ailleurs tenté d'entrer dans la zone, sans succès. "Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas rester ici", s'est ainsi fait rabrouer la correspondante de TF1 en Espagne, Victoria David, au moment de pénétrer dans "La Finca". Il faut dire que les logements qui y sont proposés à la vente ou à la location sont luxueux. Dans la zone des "Lagos", la partie la plus prestigieuse du quartier, les loyers des villas peuvent atteindre jusqu'à 20.000 euros par mois.

Ce secteur de la périphérie madrilène s'est développé à la fin des années 80, sur le terrain d'une ancienne forêt de pins. Une uniformité architecturale a été mise en place dans la zone, qui abrite toujours de larges espaces verdoyants, mais aussi d'imposants lacs artificiels. Outre les villas, de majestueux penthouses, à la surface atteignant parfois 800 mètres carrés, bénéficient systématiquement d'une piscine privée installée sur les toits des immeubles qui les accueillent. Un parcours de golf 18 trous, plusieurs restaurants gastronomiques et un centre commercial complètent l'expérience proposée aux habitants.