VIDÉO - Mondial 2022 : avant le quart de finale, les Français rêvent en bleu

S’il vous manque un accessoire, une boutique lyonnaise spécialisée vous suggère une petite moustache bleu-blanc-rouge, ou des faux ongles assortis "pour être Français jusqu’au bout des doigts". Pour ceux qui sont plutôt "foule des grands soirs", direction les innombrables bars et restaurants qui ont prévu de diffuser le match en direct.

Celui qu'a visité notre équipe affiche déjà complet pour ce samedi soir. En cuisine, on prépare 75 kilos de frites, tandis qu'en salle, on s’attelle au réglage des téléviseurs… sait-on jamais. Le plus difficile, pour l'équipe, sera de suivre le match tout en servant les clients.