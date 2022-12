MONDIAL 2022 : les jeunes footballeurs, premiers supporters des Bleus

Les footballeurs en herbe rencontrés par notre équipe ne pensent qu'à la victoire. À quelques heures du coup d'envoi, tout est là : impatience, excitation et surtout une immense envie de supporter les Bleus. "Je suis vraiment trop content... et allez les Bleus !", confie l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête d'article. "J'ai pas trop envie qu'ils perdent", affirme un autre plus prudent, "surtout que cette année, ils sont plutôt bien partis". Et les Anglais ? "Eh bien... ils partent !", souhaite clairement un troisième.