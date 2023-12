VIDÉO - JO 2024 à Paris : découvrez les secrets de fabrication de la torche olympique

La flamme olympique arrivera sur le sol français le 8 mai 2024, en provenance de Grèce, avant d'entamer un long parcours. Pour la transporter dans ce relais national, des entreprises françaises fabriquent les fameuses torches. Un processus complexe et exigeant, qui inclut pour la première fois un souci environnemental.

L'une symbolise Paris, l'autre les Jeux olympiques qui s'y tiendront en 2024. Avec ses 70 centimètres de haut pour 1,5 kilo, la torche olympique n'a pas de quoi faire de l'ombre à la tour Eiffel. Elle est faite d'acier 100 % français, et TF1 vous emmène découvrir les secrets de sa fabrication, dans la vidéo ci-dessus.

Acier recyclé

Avant de faire brûler la flamme, c'est dans la fusion que naissent les torches olympiques, à 500 kilomètres au sud de Paris, à Châteauneuf (Loire). Au total, cinq tonnes de ferrailles recyclées vont être plongées dans un four électrique. Ce sont des déchets transformés en lingots. Ils vont ensuite être envoyés sur un site sidérurgique bien connu, celui de Florange (Moselle).

Participer à l'aventure olympique constitue une fierté pour les ouvriers, comme Kevin Krystafiak, employé là-bas depuis 19 ans, le confie au micro de TF1. L'acier va être laminé à plus de 900°C dans ce qu'on appelle un train à chaud. En clair, il est introduit dans des immenses rouleaux pour réduire son épaisseur. L'objectif, c'est d'en faire de fines plaques de sept millimètres.

La torche olympique, faite comme on l'a vu de métal recyclé, ne sera produite qu'en 2000 exemplaires, soit six fois moins que lors des précédentes olympiades. Pour la première fois, elle sera réutilisable, et récupérée après chaque relais.