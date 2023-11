Les Alpes françaises vont-elles accueillir les JO d'hiver 2030 ? Première réponse ce mercredi

Les Alpes françaises sont candidates pour organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2030. Face à elles, deux autres pays : la Suisse et la Suède. Le Comité international olympique va décider, ce mercredi 29 novembre, si l'Hexagone reste dans la course.

"Ici ? Je ne pense pas." Dans les rues de la commune de La Clusaz, rares sont les riverains à avoir entendu dire que la station de ski du même nom pourrait accueillir, en 2030, l'épreuve de ski de fond des Jeux olympiques d'hiver. Les Alpes françaises sont en effet candidates pour la compétition, face à la Suisse et la Suède.

Avec ses 50 kilomètres de pistes, La Clusaz espère être sélectionnée. "On espère toujours. Le domaine se prête à ça. Je ne doute pas qu'on va les avoir", souligne l'un des habitants. Le projet, porté par les deux régions françaises Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, a passé les points d'étapes obligatoires relatifs à l'agenda fixé par l'administration olympique. Il s'étend de Nice au Grand Bornand, distants de près de 500 kilomètres, avec un pôle ski alpin sur les sites de Courchevel-Méribel et de Val d'Isère, le ski de fond à La Clusaz, et un village olympique basé à Nice, tout comme les épreuves de patinage.

C'est une fierté, on est fiers du village, du domaine. Gérant d'un magasin de ski

Le Comité International Olympique (CIO) doit décider, ce mercredi 29 novembre, si elles restent dans la course. Un vrai défi pour l'Hexagone qui accueille déjà dans huit mois les Jeux d'été à Paris en 2024. Mais, dans les Alpes françaises, on garde espoir. "On est déjà complets sur des périodes comme ça, mais on va l'être encore plus. C'est l'ambiance de la fête au village, la tradition, les chalets. Ça va être quelque chose de magnifique", assure, au micro du 20H de TF1, Pierre Missilier, gérant de l'hôtel-restaurant "La Croix Saint-Maurice" au Grand-Bornand, en Haute-Savoie.

"On supporte la candidature. C'est une fierté, on est fiers du village, du domaine. Il est temps que les Jeux olympiques viennent en France", abonde, depuis La Clusaz, Ghislain Champiré, gérant d'un magasin de ski.

La dernière fois que l'Hexagone a accueilli les Jeux olympiques d'hiver remonte à 1992, à Albertville, en Savoie. À l'époque, Edgar Grospiron avait remporté la médaille d'or de ski de bosses. Aujourd'hui, il croit à la candidature française. "Je croise les doigts parce que les Jeux à la maison, je les ai gagnés. Je sais vraiment ce que c'est. C'est une chance extraordinaire pour des athlètes, un territoire et une population", souligne-t-il.

Mercredi, la commission du futur hôte pour ces Jeux d'hiver présentera ses recommandations aux membres de la commission exécutive du CIO pour les éditions 2030 et 2034. Le Comité choisira ensuite d'entrer ou non dans une "phase de dialogue", avec un ou plusieurs candidats. À savoir, la fin du rêve pour les candidats écartés.