VIDÉO - JO Paris 2024 : où sont fabriquées les tenues des athlètes français ?

On sait enfin à quoi ressembleront les tenues que porteront les athlètes français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Ils ont été conçus par un équipementier français, Le Coq Sportif. Environ 1.300.000 pièces seront produites, dont certaines en France.

Yannick Noah teste et approuve : "C'est classe, c'est joli, c'est chic !". La tenue est validée par l'entraîneur de tennis paralympique, mais aussi par Lisa Barbelin, la jeune championne de tir à l’arc. Elle découvre pour la première fois les vêtements qu'elle portera aux Jeux olympiques : "J'ai des étoiles dans les yeux, je suis hyper contente d'avoir l'honneur d'essayer ça." Vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article, à quoi ressembleront les athlètes français. Alors, qu'en pensez-vous ?

"Internationaliser la marque"

Les passants interviewés sont tous d'accord sur les tenues. Cela devrait faire plaisir à Stéphane Ashpool, le créateur de ces tenues, qui lui-même, a sa préférée. Mais où sont fabriquées les tenues officielles ? Les deux tiers au Maroc et au Portugal, le reste est au siège du Coq sportif, dans l’Aube. Notre équipe a pu filmer en exclusivité la production des vêtements. "Je suis vraiment contente, je suis trop fière, j'appelle tout le monde pour dire : 'Vous voyez, les maillots ? C'est nous qui les cousons", s'enthousiasme Marguerite Ngo, couturière au Coq sportif.

Shorts de bain, claquettes, sweats... 1,3 million de vêtements sont fabriqués pour les équipes de France. Tous les modèles seront également vendus en magasin, de 40 euros, pour un simple tee-shirt, à 350 euros, pour une veste. Mais l’enjeu pour la marque française n’est pas que financier. "Ce qui est plus important pour nous, c'est l'image qui se dégagera à l'issue des JO et si on pouvait apparaître comme une marque 'cool'. C'est un tremplin pour internationaliser la marque et lui donner une visibilité et une aura sur la planète entière", confie David Pécard, directeur général du Coq sportif.

L’enseigne fête par la même occasion un anniversaire, puisqu'elle équipait déjà les athlètes français, il y a un siècle, lors des JO de Paris 1924.