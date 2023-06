VIDÉO - Mbappé capitaine des Bleus : Griezmann admet des moments "difficiles" après le choix de Deschamps

Griezmann, lui, a été nommé vice-capitaine. Un rôle qui n'a pas suffi à occulter sa déception à l'annonce du choix du capitanat. Cela a été "dur, difficile", reconnaît le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, au micro de "Téléfoot" sur TF1 (voir vidéo en tête de cet article). "J'ai 32 ans. Même si j'ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin." Le meneur de jeu de l'Atlético Madrid assure avoir vécu "un jour et demi, deux jours à mal digérer".

Kylian Mbappé avait alors évoqué le sujet avec lui. "J'ai parlé avec Antoine. Il était déçu et franchement, c'est compréhensible et normal. À sa place, j'aurais eu la même réaction. Il a peut-être été le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps", avait déclaré l'attaquant parisien devant la presse. "Mais je ne serai pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas. On va être ensemble main dans la main."