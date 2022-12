"La zénitude, le calme et la sérénité" : les Bleus de Deschamps tranquilles avant le choc contre l'Angleterre

"On sait que ça va être un gros match", confirme Aurélien Tchouaméni, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "mais vu nos forces, on est sereins". Du bord de la pelouse, le milieu défensif du Real Madrid observe ses coéquipiers réaliser un "haka" improbable, dans une joyeuse zizanie. Pour se préparer, dans l'intimité de leur camp de base, les Bleus sont restés toute la semaine soudés et concentrés en vue du match couperet contre l'Angleterre, alternant des exercices physiques et des instants plus ludiques, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux.