VIDÉO - Le jour où... Yannick Noah remportait Roland-Garros et entrait dans la légende du sport français

L'année 1983 rime pour toujours avec Yannick Noah. Le 5 juin, à Paris, le tennisman alors âgé de 23 ans s'imposait en finale de Roland-Garros, devenant ainsi le premier Français à remporter un tournoi du Grand-Chelem. Un moment d'histoire symbolisé par l'explosion de joie de l'intéressé, submergé par l'émotion dans les bras de son père, dont tous ceux qui l'ont vécu se souviennent encore aujourd'hui.

Quarante ans plus tard, une équipe du 20H de TF1 est partie à la rencontre de Yannick Noah, actuellement en tournage pour un film. "Cet instant, il restera en moi pour toujours. C'est un des moments les plus forts de ma vie", confie celui qui a depuis troqué les terrains et les raquettes pour les salles de concert et les micros. "La raison pour laquelle c'est très fort, c'est que ce moment a résonné dans le cœur de beaucoup de gens. Du coup, ça me revient. Parce qu'un bonheur tout seul, c'est une chose, mais quand il est partagé, il est magique."