VIDÉO - La Marseillaise à pétanque : de la bonne humeur... et une pointe de mauvaise foi

Le Mondial La Marseillaise à pétanque est un concours ouvert à tous et pratiqué cette année par 15.000 participants, amateurs et professionnels, sur plus de 3000 terrains. "C'est la seule compétition au monde qui permet aux joueurs du dimanche de tomber contre un champion du monde de manière complètement aléatoire. Il n'y a pas d'autre sport aussi populaire que la pétanque qui le permet", souligne Pierre Guille, président délégué de l'événement.

Mais les boulistes du dimanche créent rarement l'exploit, et dès le premier tour, les boules retournent dans la housse. Ils ne sont pas venus pour le titre de champion, mais pour vivre un moment de communion entre puristes. Car c'est aussi cela la pétanque à Marseille.