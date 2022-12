VIDÉO - Les Bleus arrachent une demi-finale : revivez leur fête après la victoire contre l'Angleterre

C'était l'obstacle le plus redoutable sur la route des Bleus. Les Français ont finalement vaincu l'Angleterre (2-1) au terme d'un match difficile, s'ouvrant les portes d'une demi-finale contre le Maroc. La chanson "Freed from desire", devenue l'hymne non officiel des Bleus, a de nouveau retenti dans leur vestiaire après le match. Joueurs et supporters ont libéré leur joie à l'unisson, après un véritable exploit collectif, des instants de liesse qu'on peut retrouver dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.