VIDÉO - Les exploits de cet alpiniste malvoyant qui gravit les sommets des Pyrénées

Dans ses Pyrénées natales, David Labarre est porté depuis toujours par les rêves les plus fous. Malvoyant depuis la naissance, l'athlète, mordu d'alpinisme, enchaîne les sommets. "Je suis bien, ici. Je ne me pose pas la question de me dire, je vois ou je ne vois pas. Ça fait partie de moi", confie pour le 20H de TF1 l'homme de 35 ans, atteint depuis l'enfance de la maladie de Stargardt, une affection de la rétine qui ne lui permet de distinguer que des formes et des taches.

Ce jour-là, l'athlète a décidé de gravir La Voix du Berger, l'un des sommets des Pyrénées, avec deux amis. Une ascension technique et difficile, mais qui ne pose pas de problème à cet athlète hors du commun.