VIDÉO - "C'était magnifique" : la fierté retrouvée du PSG... et de ses supporters

Le PSG s'est offert, mardi soir à Barcelone, une victoire spectaculaire (4-1). Le club français se qualifie donc en demi-finale de la Ligue des champions. Mardi soir, en Espagne comme en France, les supporters parisiens exultaient.

Les joueurs ont quitté le terrain pour enlacer leurs supporters, pour célébrer leur qualification en demi-finale de la Ligue des champions face à Barcelone (4-1). Il est 22h51, mardi 16 avril soir à Barcelone, et à ce moment précis, le match n'est pas encore terminé. Mais l'euphorie a tout emporté car Kylian Mbappé vient de marquer. Ce n'est pas seulement une victoire ni un sursaut, c'est un aboutissement, un moment hors du temps.

"Je suis toujours fier d'être Parisien. C'est vrai que dans des soirées comme ça, la fierté est encore plus grande. On est très contents, on bat une équipe qu'on avait envie de battre. Vraiment, félicitations au groupe", a réagi le jeune Français après la rencontre.

Au même moment dans les rues de Paris, les supporters du PSG, trop souvent habitués aux fins de soirées moroses, exorcisent le passé. "Franchement, c'était magnifique", soulignait un jeune homme face à la caméra du JT de TF1, ce mercredi matin. "C'était la fin de dix ans de frustration, de déception avec le Paris Saint-Germain. Donc là, vraiment, ce n'est que du bonheur. On n'a pas beaucoup dormi", ajoutait un autre.

Prochain adversaire européen du PSG désormais : le Borussia Dortmund, un club allemand que Paris a déjà battu cette saison grâce à Kylian Mbappé.