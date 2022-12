REPORTAGE - Angleterre-France : à Manchester aussi, on se méfie de Kylian Mbappé

Manchester au Royaume-Uni, temple du football, a longtemps remercié la France de lui avoir prêté un certain Éric Cantona. Mais aujourd'hui, dans le centre-ville, c'est une autre tonalité avant la rencontre décisive. "À l'intérieur des pubs de Manchester, on a déjà prévu le chant de la victoire", raconte notre envoyé spécial François Xavier-Ménage. "It's coming home", qu'ils entonnent pour nous, retentit en fait à chaque fois que le peuple anglais recommence à croire à un retour de la Coupe du monde dans ce berceau du football. L'Angleterre n'a jusqu'ici gagné qu'une seule fois le titre majeur, en 1966.