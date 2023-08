VIDÉO - Écosse-France : les coulisses de la préparation du XV de France avant son test-match

De l'impatience et des sourires. Les supporters étaient quelques-uns à attendre les joueurs du XV de France vendredi, à l'aéroport d'Édimbourg. Ils avaient un ou plusieurs maillots à faire signer, jusque sur le parking de l'aéroport. L'accueil est chaleureux. "Allez les Bleus", entend-on dans la vidéo ci-dessus. Au même moment, sous le château en centre-ville, on ne respire pas encore l'odeur des grands rendez-vous de rugby. Le shopping a pour l'instant plus de succès.

Les joueurs, eux, ont déjà investi Murrayfield, où ils affronteront l'Écosse ce samedi. Dernier entraînement et dernières consignes données par le capitaine, Brice Dulin, plus de deux ans après son dernier match en Bleu. "Aujourd'hui, c'est vraiment engranger la confiance", déclare-t-il à ses coéquipiers, rassemblés en cercle autour de lui.