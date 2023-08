VIDÉO - "On est toujours là" : le plus petit club de rugby de France fête ses 50 ans

Nous arrivons en pleine célébration de ce demi-siècle d'existence. Les anciens co-équipiers sont venus de tout le Pays basque. Un mélange de générations avec les joueurs actuels, eux aussi présents pour faire vivre le club.

L'histoire du plus petit club du pays est retracée dans un musée éphémère. Chacun y trouve une trace de son passage et redécouvre des symboles du passé, comme la fameuse éponge magique du soigneur. Le club a dû baigner dedans pour traverser 50 ans de hauts et de bas, survivre à l'exode rural et afficher fièrement aujourd'hui ce bel anniversaire.