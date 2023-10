VIDÉO - Paralympiques de 2024 : l'accessibilité des Jeux, un défi pour Paris et Emmanuel Macron

Pour cela, une centaine d'athlètes étaient en démonstration sur la place de la République, dont certains sont déjà sélectionnés pour 2024. C'est le cas de Nantenin Keïta, malvoyante et médaillée d'or en 2016 sur le 400 mètres. "Grâce aux Jeux en France, chez nous, on va évoluer sur les questions de handicap. Sur les notions de vivre ensemble. Sur les notions de diversité. Cela va au-delà du sport", estime-t-elle dans le 13H de TF1. Un enjeu politique donc également, d'où la visite d'Emmanuel Macron ce dimanche matin, qui a notamment participé à un match de basket en fauteuil roulant. "Je veux vraiment encourager tous nos compatriotes à acheter des billets", a-t-il lancé.

Dès ce lundi 10h, vous pourrez prendre vos places sur le site Paris 2024. Les billets seront affichés à partir de quinze euros et 80% seront à moins de 50 euros. Quant à la cérémonie d'ouverture, prévue sur les Champs-Élysées et la Concorde, le billet atteindre au maximum 700 euros maximum, contre 2 700 euros pour les Jeux olympiques. Et cette fois, il n'y aura pas de tirage au sort, les premiers arrivés seront les premiers servis.