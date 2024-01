VIDÉO - "Bouge chaque jour !" : pourquoi l'Arc de Triomphe vous adresse ce message

À l'amorce de l'année 2024, l'Arc de Triomphe a affiché ce lundi soir le message : "Bouge chaque jour !". Emmanuel Macron a décidé de faire de "l’activité physique et sportive" la grande cause nationale de cette nouvelle année. La France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques l'été prochain à Paris.

"Bouge chaque jour !" : le message affiché en ce début de l'année 2024 sur l'Arc de Triomphe ne peut pas être plus clair. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, était sur les Champs-Élysées ce lundi 1ᵉʳ janvier pour allumer la projection de cette formule sur le célèbre monument parisien.

L'objectif ? Inciter à faire davantage d'"activité physique et sportive" cette année, comme souhaité par le président de la République Emmanuel Macron, qui a fait de cet enjeu la grande cause nationale en 2024. Une mission d'autant plus emblématique en cette nouvelle année que Paris accueillera les athlètes du monde entier lors des Jeux olympiques et paralympiques l'été prochain.

Un "triple objectif" fixé par le gouvernement

Dans un communiqué, le ministère des Sports indique promouvoir "un triple objectif" grâce à ce nouveau plan. D'abord, inviter l'ensemble de la population à "bouger" ou à "faire du sport 30 minutes par jour le plus régulièrement possible". Des événements devraient avoir lieu toute l'année pour permettre aux Français de découvrir différentes disciplines lors de moments passés en commun.

Autre ambition affichée par le gouvernement : "Mobiliser les acteurs du sport et toutes les forces vives du pays pour

promouvoir les bienfaits, les valeurs et la place du sport dans notre société", est-il précisé par le ministère. Enfin, ce dernier entend également faire du sport un sujet majeur au cœur "des politiques publiques" dans les prochaines années. Des parrains et des marraines issus du monde du sport seront les ambassadeurs de ces différents objectifs, à l'instar de Tony Parker, Amélie Mauresmo, Didier Deschamps, Marie-Amélie Le Fur et Gaël Monfils, par exemple.

En 2022, une étude de l'Anses montrait que 95% de la population en France manquait d'activité physique, notamment à cause d'une trop grande sédentarité liée au travail. Le temps passé devant les écrans était aussi l'une des raisons invoquées pour expliquer ce très mauvais résultat. Ces recherches montraient par ailleurs que les femmes et les plus jeunes constituaient aussi le type de personnes le plus concerné par cette problématique.