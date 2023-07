VIDÉO - Préparation du XV de France : vivez la première semaine au cœur des Bleus

Dimanche dernier, les 42 joueurs sélectionnés sont arrivés à Monaco. C'est l'heure des premières retrouvailles, et des premiers repas pris tous ensemble. Le public est déjà au rendez-vous, certains ont parcouru 200 kilomètres pour les rencontrer. "On les voit à la télé, on rêve de les voir en vrai, de prendre des photos", témoigne un jeune garçon, "et là ça se réalise". Pendant deux mois, notre équipe sera en exclusivité dans les coulisses de l'équipe de France, au plus près des joueurs et du staff.