VIDÉO - Rugby : le succès des stages entre copains (et copines)

Du caractère et du courage, il en faut pour l'activité de ce vendredi, à plus de cinq mètres du sol. Dans l'accrobranche, on retrouve certaines valeurs du rugby, comme le dépassement de soi et aussi d'entraide. Le moment le plus attendu de la semaine se trouve plus haut, bien au-dessus de la cime des arbres, au sommet du Pic du Midi. Même les plus sensibles au vertige se sont laissés émerveiller.