Sécurité des JO de Paris-2024 : quelles missions pour les agents administratifs appelés en renfort ?

Dans un peu plus de 200 jours s'ouvriront les Jeux olympiques de Paris-2024. Pour assurer la sécurité de l'événement, 30.000 agents seront nécessaires chaque jour, et même 45.000 pour la cérémonie d'ouverture. Face au manque d'effectifs, le ministère de l'Intérieur prévoit de faire appel à ses personnels administratifs.

À plus de 200 jours des Jeux olympiques de Paris, de nombreux défis sont encore à relever. Parmi eux, la sécurité et notamment ceux qui l'assureront. Et pour cause, 30.000 agents seront nécessaires chaque jour pour encadrer les épreuves. Un nombre qui grimpera même jusqu'à 45.000, le soir de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Le ministère de l'Intérieur a donc décidé de proposer à ses propres effectifs de nouvelles missions, le temps des JO. "Les personnels administratifs du ministère pourront être mobilisés pour exercer des missions de renforts en fonction des priorités identifiées", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Une formation de cinq jours

Les volontaires pourront par exemple prêter main-forte pour sécuriser les transports en commun, fouiller les visiteurs des sites olympiques et même assister les démineurs. Sans aucune qualification au préalable, ces volontaires suivront donc une formation de cinq jours. C'est une nécessité pour Vincent Hergott, responsable du Raid, car à l'approche des JO, les effectifs manquent.

"C'est un dispositif qui est connu. Il a pour vocation de recruter 400 personnels administratifs au sein du ministère de l'Intérieur. Ils interviendront en binôme ou en trinôme avec un démineur titulaire. Et ils feront ensuite les levers de doute et la recherche d'éventuels objets suspects dans les bâtiments et dans les véhicules", explique-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Aucun policier ou gendarme n'est autorisé à prendre des vacances durant l'été 2024. Une mobilisation générale moyennant une prime jusqu'à 1500 euros. Ce n'est pas suffisant pour certains syndicats qui appellent à manifester le 18 janvier 2024.