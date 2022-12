Flambée des prix de l'énergie : les stations de skis redémarrent à l'économie

Des vacanciers chaussent leurs skis et découvrent les premiers changements. Cette année, les remontées mécaniques de la station de Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées) sont légèrement plus lentes. "Avant, on mettait neuf minutes pour monter au pic de Piau", explique le responsable de l'énergie de la station dans le reportage de TF1 ci-dessus, "maintenant les usagers mettront 9 minutes 30".

Le prix de l’électricité a été multiplié par cinq depuis l’année dernière. Ralentir ce télésiège permet une première économie de plus de 300 euros par jour, alors que la mesure est quasiment indolore pour les skieurs. "On ne se rend même pas compte", témoigne l'un d'eux, "et on profite plus du paysage", ajoute son ami.