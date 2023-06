VIDÉO - Tendance : les 18-25 ans, grands adeptes de la musculation

Des muscles saillants, des abdominaux parfaitement dessinés et des visages juvéniles. Les jeunes gens rencontrés par notre équipe ont entre 18 et 25 ans et vouent une véritable passion à la musculation. Raphaël, 24 ans, vient trois fois par semaine. Il prépare son "summer body", traduisez : son "corps de rêve" pour cet été. "Il y a quelque chose dans le mouvement qui est agréable et dans l'attitude, la répétition", explique le jeune homme dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Petit à petit, on voit aussi son corps changer, c'est ce qui est important", souligne-t-il.