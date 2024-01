Calendrier, chaîne, programme des Bleus… Comment suivre l'Euro 2024 de handball ?

L'Euro 2024 de handball débute ce mercredi 10 janvier, en Allemagne. Les Bleus, emmenés par Nikola Karabatic, visent un quatrième titre continental. Calendrier, diffusion… Voici comment suivre l'événement.

Dix ans que les Bleus n'ont plus triomphé sur le plan continental. Deux ans avoir échoué au pied du podium, l'équipe de France de handball emmenée par Nikola Karabatic débarque en Allemagne pour une nouvelle édition de l'Euro. À compter de ce mercredi 10 janvier, les 24 équipes engagées vont s'affronter sur les parquets d'outre-Rhin à l'occasion du premier tour.

Les Bleus, vice-champions du monde en titre, ont été placés dans le groupe A, en compagnie de l'Allemagne, de la Macédoine du Nord et de la Suisse. Les deux premiers de la poule se qualifieront pour le tour principal (17-24 janvier), avant, espérons-le, une qualification en demi-finale, fixée le 26 janvier. La finale, elle, est programmée le dimanche 28, à l'Arena de Cologne et ses quelque 20.000 places, loin de la jauge de 53.586 spectateurs prévue dans le stade de Düsseldorf, où l'équipe de France entamera sa compétition ce mercredi, face à la Macédoine du Nord, à l'occasion du match d'ouverture (18h).

Le calendrier des Bleus :

- France - Macédoine du Nord (mercredi 10 janvier, 18h)

- France - Suisse (dimanche 14 janvier, 18h)

- France - Allemagne (mardi 16 janvier, 20h30)

- Si qualification : tour principal (17-24 janvier)

- Si qualification : demi-finale (26 janvier)

- Si qualification : finale ou match pour la troisième place (28 janvier).

Qui succèdera à la Suède, tenante du titre, et fera le plein de confiance à six mois des Jeux olympiques ? Réponse sur les antennes du groupe TF1. Un match du tour préliminaire, deux matchs du tour principal, la demi-finale et la finale (en cas de qualification) seront à suivre en direct et en clair sur nos chaînes. Des rencontres commentées par Grégoire Margotton et Philippe Gardent.