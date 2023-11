VIDÉO - "Tout le monde peut jouer " : le padel séduit de plus en plus de Français

Inventé à la fin des années 1960 au Mexique, le padel est en train de conquérir la France. Ce sport est une déclinaison du tennis, en plus simple et plus ludique. TF1 s'est essayé au padel dans un club de Perpignan.

Spectaculaire, ludique, facile d’accès, ce sport séduit toutes les générations. Dérivé hybride du tennis et du squash, le padel se pratique à deux contre deux sur un petit court. On peut y jouer aussi avec des murs vitrés, ce qui rend les échanges plus longs et plus spectaculaires.

Et puis, il y a cette curieuse raquette à trous, plus petite, plus légère et plus maniable que celle du tennis, qu'on découvre dans le reportage en tête de cet article. "Qu'on soit grand, petit, jeune ou vieux, plus mince ou plus gros, tout le monde peut jouer, et on s'amuse très vite", explique un adepte au micro de TF1. Sur le court, quatre collègues se retrouvent après leur journée de travail. Elles n’ont pas le même âge, ont des conditions physiques différentes, et pourtant, elles s’amusent ensemble.

Des courts de tennis convertis au padel

Dans ce club de Perpignan (Pyrénées-Orientales), les terrains font le plein. À l’origine, il s’agissait d’un club de tennis. Mais en 2012, Alain Henry, responsable du padel club "Le Mas", a tenté l’expérience en transformant l’un de ses courts pour le dédier au padel.

En 2014, il n’y avait encore que 40 terrains de padel dans l’Hexagone, contre 431 en 2018. Aujourd’hui, on en compte plus de 1400. En cinq ans, le nombre de pratiquants est passé de 80.000 à plus de 500.000. Cet engouement se traduit aussi dans les magasins de sport où l’on trouve désormais un vaste choix de raquettes à tous les prix.