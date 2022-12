VIDÉO - Un Mondial 2022 en automne : comment les supporters des Bleus se sont adaptés au froid

Il y a quatre ans, les supporters et supportrices n'avaient pas froid aux yeux. La Coupe du monde fut soulevée par les Bleus le 15 juillet 2018, et souvent célébrée en France en tongs et t-shirt, comme on peut le revoir dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. La compétition, comme depuis toujours, se vivait en terrasse au cœur de l'été. Pour cette édition 2022, décalée en automne pour éviter les températures étouffantes du Qatar en été, la motivation des fans leur tient certes chaud au cœur, mais une doudoune aide à maintenir l'enthousiasme. Les supporters ont sorti la collection hiver, et préfèrent parfois la chaleur du salon aux terrasses glaciales.