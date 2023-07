VIDÉO - Vacances à la plage : nage ou marche aquatique, que faut-il préférer ?

Nous avons fait appel à deux professionnels dans leurs disciplines respectives : Chantal, qui a sept ans de marche aquatique dans les jambes, et David, vice-champion du monde de cross-triathlon. "Pour nager, on doit être gainé, on travaille du bout des mains à la plante des pieds, on brûle des calories", argumente ce dernier. "La marche fait travailler le renforcement musculaire, la respiration, le cardio...", fait valoir Chantal. Résultat : un point chacun !