VIDÉO - Vagues géantes : découvrez les sauveteurs de l'extrême, au secours des surfeurs de Nazaré

La plus haute vague de Nazaré fait 26 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de neuf étages. C'est la plus haute jamais surfée au monde. Des pilotes en jet-ski lancent les surfeurs sur les vagues, et viennent à leur secours à chaque chute.

Les vagues les plus puissantes du monde déferlent à Nazaré, un village de pêcheurs portugais, devenu le paradis des surfeurs de l'extrême. Mais ces sportifs hors du commun ne seraient rien sans leurs anges gardiens. Dans l'ombre des surfeurs, ces sauveteurs prennent tous les risques sur leur jet-ski, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Comme à chaque fois, le spectacle attire des dizaines de curieux venus du monde entier. Fred et Andrew, eux, veulent être au rendez-vous. Avant chaque session, vérification minutieuse. Dans l'eau, tous les deux font équipe. Fred, sauveteur et pilote professionnel de jet-ski, assure la sécurité d'Andrew, surfeur britannique. Fred a quitté la France pour les vagues de Nazaré, il y a sept ans. Il est aujourd'hui l'un des pilotes les plus expérimentés de ce spot portugais connu mondialement.

Ce jour-là, certaines vagues atteignent sept mètres, des murs d'eau si puissants, que Nazaré est l'un des rares lieux où les surfeurs doivent être tractés sur les vagues. À chaque chute, plusieurs centaines de tonnes d'eau s'abattent sur eux.

La suite de notre reportage sur les sauveteurs de Nazaré, dans la vidéo en tête de cet article.