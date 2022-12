VIDÉO - Victoire de la France sur l'Angleterre : les hommes dans le match

À la 78ᵉ minute d'un match étouffant contre l'Angleterre, un coup de casque d'Olivier Giroud a libéré une émotion longtemps contenue, sur la pelouse et dans toute la France. Elle vient de loin, et l'attaquant du Milan AC l'a exprimé par gestes : la tête et le cœur. La force mentale pour tenir, et le cœur pour tenir lorsqu'ils étaient malmenés par un adversaire qui n'aura jamais démérité.

Lui qui était vraisemblablement sur le point d'être remplacé, et dont la place au Mondial, à 36 ans, était tout sauf certaine il y a quelques mois encore, a porté son équipe, et a été élu homme du match. Il offre à la France la sixième demi-finale de son histoire en Coupe du Monde. L'équipe de France avait perdu les trois premières, puis gagné les trois suivantes (1998, 2006, 2018).