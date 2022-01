Top départ du rallye historique de Monte-Carlo

Ludovic et Fabien prennent du plaisir au volant d'une petite Peugeot 104. "C'est notre semaine de vacances entre copains. On n'a pas besoin d'une grosse voiture pour se faire plaisir. Avec une petite voiture comme ça, on arrive, c'est très populaire et on prend du plaisir à rouler", lancent-ils.