Toulouse en Ligue 1 : "Ils ont surmonté toutes les difficultés" et font la fierté de la Ville rose

Ce mardi matin aux terrasses des cafés, un mot était dans toutes les bouches : "Enfin !" (...) "Enfin, on revient en L1, en espérant que cette fois-ci, on y reste et qu'on vise le haut tableau". Lundi soir, le Toulouse Football Club (TFC) s'est imposé 2-0 face à Niort. Une victoire aux saveurs agréables : elle garantit le passage du club en Ligue 1 deux ans après leur descente.