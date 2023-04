VIDÉO - Tour des Flandres : le terrible strike d'un coureur après une glissade dans l'herbe

Un jeu de quilles qui a mis du monde à terre. Plusieurs grands noms, dont Wout Van Aert et Julian Alaphilippe, sont tombés, a priori sans gravité, et ont pu revenir en course. Plus gravement touché, Tim Wellens, qui n'a pu se retenir, a été contraint à l'abandon et conduit à l'hôpital. Peter Sagan, Ben Turner (Ineos) et Oier Lazkano (Movistar) ont aussi posé le pied à terre.