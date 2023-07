VIDÉO - "Tu es incroyable !" : LeBron James filme son fils Bronny au piano après sa sortie d'hôpital

Bronny avait été victime d'un arrêt cardiaque lundi dernier, alors qu'il s'entraînait avec l'équipe de basket de l'université de Californie du Sud. Il avait été conduit en urgence à l'hôpital Cedars-Sinai. Au lendemain de l'accident, la famille de Bronny James avait annoncé que le jeune homme, que l'on dit promis à une carrière en NBA, avait été transféré en soins intensifs dans un état "stable".

"Tout le monde se porte bien. Notre famille est réunie, en sécurité et en bonne santé, et nous ressentons votre amour", avait tweeté jeudi LeBron James, promettant de donner des nouvelles rapidement. Chose faite avec ces images du jeune homme assis au piano. Convalescent, Bronny James va débuter un long processus de reconstruction. Pour l'heure, rien ne dit s'il pourra rejoindre, comme prévu, les Trojans d'USC à la rentrée, où le fils du "Chose One" avait choisi de débuter sa carrière universitaire.