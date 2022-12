Tunisie - France : ce que l'on doit retenir de la défaite des Bleus

On y a tous cru. De la libération à l’immense frustration... Le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu d’Antoine Griezmann. À la dernière seconde de jeu, la Tunisie mène 1-0. La conclusion d’un match de perdants. La Tunisie gagne, mais ne se qualifie pas. La France, elle, n’avait plus été battue depuis huit ans en Coupe du monde. Mais faut-il leur en vouloir ?